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28 июля, 10:23

Происшествия

В Якутске подросток погиб от удара током при зарядке телефона

Фото: телеграм-канал "Следком Якутии"

Уголовное дело возбуждено в Якутске после гибели подростка от удара током при зарядке телефона. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в MAX.

"Следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 июля, когда подросток находился в гостях у родственников. Из-за удара током он скончался на месте. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и электротехническая.

Ранее в Новосибирске 10-летний мальчик погиб от удара током. По данным следствия, ребенок во время прогулки дотронулся до водосточной трубы, которая находилась под напряжением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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