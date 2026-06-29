Подмосковные врачи спасли подростка, получившего электротравму из-за котенка

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Молодого человека с тяжелой электротравмой спасли в Раменской больнице. Школьник получил ударом током, когда пытался снять котенка с дерева. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Юноша залез на дерево, но под ним сломалась ветка. Когда он потерял равновесие, то ухватился за провод электропередачи. Разряд попал в сердце и вышел через левое бедро. Пострадавший упал с четырехметровой высоты, а потом потерял сознание.

Врачи диагностировали у него переломы, черепно-мозговую травму, глубокие ожоги бедра и кисти, нарушение работы сердца. Медики оценили его состояние как очень тяжелое.

"Мы немедленно приступили к стабилизации состояния пациента. Сначала для восстановления жизненно важных функций организма провели интенсивную инфузионную терапию, затем – комплекс процедур по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов", – поделился подробностями заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

По его словам, специалисты также провели для предотвращения инфекционных осложнений антибактериальную терапию. Кроме того, на места переломов наложены гипсовые лангеты.

Состояние пациента удалось стабилизировать, спустя 14 дней его выписали, ему назначили амбулаторное лечение. Через месяц школьник должен прийти на прием к кардиологу и травматологу.

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