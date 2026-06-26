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26 июня, 13:56

Общество

Подмосковные врачи спасли мужчину с тяжелыми травмами после работы с мотоблоком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медики Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который получил тяжелые травмы ног в ходе работ с мотоблоком на дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Мужчина обратился в больницу самостоятельно. По его словам, в какой-то момент он резко почувствовал себя плохо, ноги стали ватными, он потерял равновесие и оказался под вращающимися фрезами машины.

При осмотре медики диагностировали множественные глубокие рваные раны бедра, голени и стопы. Состояние осложняли хронические заболевания: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, а также перенесенный инфаркт миокарда. По мнению врачей, именно из-за этого сочетания у него и случился внезапный приступ слабости.

"К счастью, повреждений костных структур мужчине удалось избежать, однако раны оказались глубокими и сильно загрязненными. Мы незамедлительно выполнили первичную хирургическую обработку ран в операционной и наложили швы", – рассказал заведующий травматологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Игорь Кучерявый.

Пациент провел в стационаре пять дней, после чего его выписали в удовлетворительном состоянии. Далее лечение продолжится амбулаторно.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину с повреждением бедренной вены и артерии. Он случайно рассек сосуды во время разделывания мяса. По словам самого пациента, в тот момент он не почувствовал никакой боли и только спустя время увидел кровь.

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