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26 июня, 14:31

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Metro: мужчины и женщины часто целуются после орального секса

Сексологи назвали общую для мужчин и женщин привычку после близости

Фото: 123RF.соm/lightfieldstudios

После орального секса мужчины и женщины предпочитают целоваться, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Metro.

Сексолог Бекки Крэпсли-Фокс объяснила, что такая привычка многим кажется особенно значимой, особенно если речь идет о ситуациях, когда поцелуй происходит сразу после близости, без паузы на умывание или вытирание лица. Это подчеркивает принятие партнера и усиливает ощущение близости.

Коллега Крэпсли-Фокс Аннабель Найт добавила, что этот жест делает момент более страстным, а также сохраняет эмоциональную связь.

Тем не менее не всем это может быть комфортно, поскольку у людей разное отношение к такой близости, и некоторые пары могут воспринимать такие моменты неловко.

Кроме того, эксперты указали на то, что инфекции, передающиеся половым путем, например гонорея и хламидиоз, могут распространяться и при оральном сексе. В случае если у человека есть сомнения или появляются тревожные симптомы, следует пройти обследование.

Ранее сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, что высокие мужчины кажутся женщинам более привлекательными. При этом девушек репродуктивного возраста привлекают парни с V-образной фигурой, а женщин в постменопаузе – мужчины с бородой.

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