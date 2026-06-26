Лавров призвал США к ясности после слов Рубио о переговорах на Аляске

Фото: kremlin.ru

В ситуацию с ролью Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта после слов госсекретаря США Марко Рубио об итогах саммита на Аляске следует внести ясность. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он назвал фактом то, что на Аляске удалось обсудить американские инициативы. Лавров напомнил, что за несколько дней до встречи президентов России и Соединенных Штатов в Анкоридже в Москву прилетал спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф, "который привез те самые предложения от президента Дональда Трампа".

"Мы взяли их в работу. Президент Российской Федерации Владимир Путин обещал на встрече на Аляске дать свою реакцию", – отметил министр.

По его словам, уже на Аляске, когда начались переговоры, на которых также присутствовал и Рубио, Путин перечислял предложения американской стороны. После каждого пункта он спрашивал Уиткоффа, "правильно ли он пометил те идеи, которые тот привозил в Москву накануне Анкориджа". Спецпредставитель США на каждый вопрос отвечал положительно.

"Поэтому, когда мой коллега Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением", – сказал Лавров.

Он заявил, что Соединенные Штаты "положили на стол" свои предложения об урегулировании и о том, как "подступиться" к кризису. Россия с этими инициативами согласилась. Поэтому говорить о том, что никаких договоренностей не было достигнуто, "не очень изящно".

Российский министр упомянул сказанные во время поездки на Ближний Восток слова Рубио о готовности американской стороны "сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если у них будет такая возможность". Из всего этого можно сделать вывод о том, что на Аляске США были высказаны предложения, которые Россия приняла.

Когда сейчас высказывается заинтересованность в том, чтобы США объединили стороны и сыграли конструктивную роль – "это уже звучит как заявка на посредничество", заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский госсекретарь заявил, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске было лишь "предложение", потому что если бы соглашение было бы достигнуто, то конфликт на Украине был бы завершен.