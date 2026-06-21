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21 июня, 13:21

Политика

Ушаков заявил, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что одна из сторон не может выполнить договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже.

Представитель Кремля уточнил, что на встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже речь шла об определенных пониманиях – одна сторона должна была выполнить часть работы, а вторая – пройти другую часть пути.

"На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже", – добавил Ушаков.

Однако помощник российского лидера отметил, что Москва ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. В частности, РФ должна реализовать собственные цели.

Он также считает, что Запад "своими играми" нацелен нанести России поражение. Однако, по его словам, западные государства ошибаются. Он призвал их обратить внимание на постоянное продвижение российской армии в зоне СВО.

"Сейчас они (западные страны. – Прим. ред.) уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды", – заключил Ушаков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США вновь могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания.

При этом Москва сохраняет контакты с Вашингтоном, несмотря на то что Штаты хотят вытеснить компании из РФ с мирового энергетического рынка. Лавров подчеркнул, что Россия ценит позицию действующей американской администрации, которая никогда не отказывалась от диалога.

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