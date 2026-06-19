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19 июня, 15:36

Политика

Лавров допустил, что США могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине

Фото: mid.ru

США вновь могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине. Такое ощущение есть у российских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть ощущение, что может произойти опять изменение подхода (США к урегулированию кризиса вокруг Украины. – Прим. ред.), как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.

При этом Москва сохраняет контакты с Вашингтоном, несмотря на то что Штаты хотят вытеснить компании из РФ с мирового энергетического рынка. Лавров подчеркнул, что Россия ценит позицию действующей американской администрации, которая никогда не отказывалась от диалога.

В частности, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно общаются. Также в Москву не раз приезжали переговорщики из США – Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.

На этом фоне слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о том, что американская сторона не может стать посредником в урегулировании украинского конфликта, вызвали у России удивление, добавил Лавров.

При этом Трамп подчеркивал, что США собираются сосредоточиться на ситуации между Россией и Украиной. Ведь, по его словам, конфликт на Ближнем Востоке уходит на второй план.

Глава Белого дома также подчеркивал, что его недавние телефонные разговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли "очень хорошо". Говоря о перспективе достижения договоренностей по Украине, он указывал, что, возможно, "что-то удастся сделать".

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