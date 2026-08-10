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10 августа, 17:55

Происшествия

18 человек погибли в результате землетрясения в колумбийской Перейре

Фото: AP/Santiago Saldarriaga

Не менее 18 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло на тихоокеанском побережье Колумбии. Об этом заявил мэр колумбийского города Перейра Маурисио Саласар в эфире радиостанции Caracol.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Колумбии Вячеслав Петухов сообщил РИА Новости, что здание российской дипмиссии не было повреждено из-за ЧП. По его словам, подземные толчки в Боготе ощущались не слишком сильно.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 31 километре к северо-западу от города Картаго, где проживают около 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

При этом колумбийская геологическая служба заявила, что магнитуда землетрясения с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар составила 7,4. Подземные толчки сильно ощущались в различных городах страны, включая столицу Боготу.

В результате землетрясения оказалась повреждена кафедральная базилика в колумбийском Манисалесе. Мэр города Хорхе Рохас также сообщил о гибели 2 человек. По его словам, в населенном пункте полностью разрушены 10 зданий, свыше 20 жилых домов разрушены частично. Также пострадали 2 больницы, некоторые школы и церкви.

Кроме того, в городе Кибдо разрушены 3 здания. Под завалами только одного из них могут находиться 6 местных жителей. В некоторых городах Колумбии наблюдаются проблемы со связью. В частности, сигнал пропадает в Боготе, Кали и Перейре.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщил, что обращений от туристов из России из-за произошедшего пока не было. Он добавил, что отдыхающим в стране россиянам, которые столкнулись с последствиями землетрясения, следует обратиться в посольство России в Колумбии.

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