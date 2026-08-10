Люди оказались под завалами после землетрясения в Колумбии

Люди оказались под завалами разрушенных зданий после землетрясения в Колумбии. Спасатели и добровольцы начали их поиски, сообщил телеканал Caracol.

Местные власти заявили, что в городе Кибдо разрушены 3 здания. Под завалами только одного из них могут находиться 6 местных жителей. Также в результате землетрясения пострадал город Перейра.

В некоторых городах Колумбии наблюдаются проблемы со связью, передало РИА Новости. В частности, сигнал пропадает в Боготе. Также перебои зафиксированы в Кали и Перейре на западе страны, отмечает в свою очередь Bluradio. Жители не могут дозвониться до чрезвычайных служб.

Как рассказал Агентству "Москва" руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, обращений от туристов из России из-за произошедшего пока не было. РСТ находится на связи с туроператорами и следит за развитием ситуации.

Он добавил, что отдыхающим в стране россиянам, которые столкнулись с последствиями землетрясения, следует обратиться в посольство России в Колумбии.

Абдюханов отметил, что Колумбия не является популярным направлением среди россиян, так как прямого авиасообщения между странами нет. Организованный турпоток относительно небольшой из-за необходимости пересадок. Он подчеркнул, что район Ансермануэво также не является популярным среди россиян. Самостоятельных путешественников из России в Колумбии также бывает не так много.

Землетрясение магнитудой 6,8 в Колумбии произошло 10 августа. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 31 километре к северо-западу от города Картаго, где проживают порядка 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

