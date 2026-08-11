Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации отметили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Такие же ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково, авиагавань также обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными службами.

Меры безопасности вводятся в столичных аэропортах на фоне попытки атаки БПЛА на Москву. С полуночи 11 августа на подлете к столице было уничтожено семь вражеских беспилотников.