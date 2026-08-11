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03:23

Происшествия

Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 132 человек

Фото: AP Photo/Juan Diaz

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии увеличилось до 132, еще 570 человек пострадали. Об этом сообщает издание Caracol со ссылкой на новые данные властей.

Кроме того, 32 города находятся на красном уровне тревоги. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре и других районах Кофейного региона, а также в департаментах Валье-дель-Каука и Чоко.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. Подземные толчки ощущались в разных городах, в том числе в столице Боготе, а также в нескольких регионах Эквадора.

Прошедшее землетрясение признано сильнейшим в стране за последние 10 лет. В геологической службе отметили, что сейсмическая активность в регионе связана с естественной тектонической динамикой западной части Колумбии, для которой характерны сильные землетрясения.

На фоне случившегося правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба.

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