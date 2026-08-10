10 августа, 23:47Происшествия
ДТП с несколькими авто произошло на Ярославском шоссе в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария случилась в районе дома № 126. На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Из-за аварии затруднено движение в сторону Подмосковья. В настоящее время движение в область осуществляется по одной из четырех полос. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки.
Ранее два человека пострадали в результате ДТП в Домодедове. По предварительным данным, днем 10 августа на 1-м километре автодороги Красный путь – Житнево водитель рейсового автобуса наехал на припаркованный на обочине грузовик Ford.
В момент аварии в автобусе находились шесть человек. После ДТП две пассажирки обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте происшествия.