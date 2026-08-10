Одна из пострадавших при наезде машины на пешеходов в Омске умерла

Фото: vk.ru/55mvd

Одна из пострадавших при наезде автомобиля на островок безопасности в центре Омска умерла в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, женщина скончалась 9 августа, несмотря на все усилия врачей. Также стало известно, что число пострадавших в ДТП увеличилось до девяти: после ухудшения самочувствия за медицинской помощью обратилась женщина, которая ранее отказалась от госпитализации.

В министерстве уточнили, что еще одна пострадавшая в стабильно тяжелом состоянии остается в реанимации. Остальные семь человек получают лечение в общепрофильных отделениях стационара, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Авария произошла днем 6 августа. По версии следствия, 64-летнему мужчине за рулем могло стать плохо с сердцем. Пешеходов и самого водителя с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

Позже по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.