Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 09:41

Происшествия

Одна из пострадавших при наезде машины на пешеходов в Омске умерла

Фото: vk.ru/55mvd

Одна из пострадавших при наезде автомобиля на островок безопасности в центре Омска умерла в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, женщина скончалась 9 августа, несмотря на все усилия врачей. Также стало известно, что число пострадавших в ДТП увеличилось до девяти: после ухудшения самочувствия за медицинской помощью обратилась женщина, которая ранее отказалась от госпитализации.

В министерстве уточнили, что еще одна пострадавшая в стабильно тяжелом состоянии остается в реанимации. Остальные семь человек получают лечение в общепрофильных отделениях стационара, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Авария произошла днем 6 августа. По версии следствия, 64-летнему мужчине за рулем могло стать плохо с сердцем. Пешеходов и самого водителя с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

Позже по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика