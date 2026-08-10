В ГД допустили возможное повышение ключевой ставки

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На следующем заседании совета директоров Центробанка России ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена на 0,25%. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в эфире радио Sputnik.

Депутат отметил, что в начале года прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция замедлялась быстрыми темпами и регулятор опускал ее сразу на один процентный пункт. Однако сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас Центробанк снижает ключевую ставку по 0,25 даже. Он дает сигнал такими комментариями, что, возможно, регулятор не будет снижать ключевую ставку на следующих заседаниях, допускает даже повышение в случае развития инфляционных процессов", – сказал Аксаков.

ЦБ сообщал, что базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году. Аксаков пояснил, что такой прогноз регулятор дает исходя из среднего показателя за год.

"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка снижалась, значит, будут дешевле кредиты, а это значит, бизнес будет более активно их брать и вкладывать в развитие экономики", – заключил председатель комитета ГД.

Центробанк в июле снизил ключевую ставку с 14,25 до 14% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина уточнила, что нет никакой необходимости превентивно "дергать" ставку. Однако она не исключила возможность ее повышения.

Вместе с тем в Банке России отметили, что сейчас нельзя уверенно говорить о возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. По-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета.