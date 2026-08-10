В Бурятии тракторист забил животновода табуреткой за отказ в помощи

Фото: МАХ/"СУ СК России по Республике Бурятия"

В Бурятии возбуждено уголовное дело после гибели животновода, которого, предварительно, насмерть забил табуреткой тракторист, сообщили в следственном управлении СК России по республике.

По данным следствия, вечером 8 августа подозреваемый застрял на тракторе в грязи на грунтовой дороге и пришел на соседнюю стоянку за помощью. Работник, находившийся там, ответил отказом. В ходе возникшей ссоры мужчина нанес потерпевшему множество ударов деревянным табуретом и его ножкой по голове и телу, после чего скрылся. От полученных травм тот скончался на месте.

Тело обнаружили 9 августа на животноводческой стоянке возле улуса Цаган-Морин. По подозрению задержан местный житель, он признал вину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств и сбор доказательственной базы.

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