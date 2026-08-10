Психолог Денисова-Мельникова: лень помогает организму восстановиться

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Лень помогает организму восстанавливаться и защищает от эмоционального и физического переутомления. Об этом изданию "Абзац" заявила клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По словам специалиста, мозг и нервная система не способны постоянно быть продуктивными. Учеба, работа, бытовые дела и чтение новостей требуют концентрации и тратят ресурсы организма. Именно поэтому человеку иногда необходимо просто погулять, полежать или заняться хобби. Важно, чтобы после такого отдыха появлялось ощущение восстановления.

Психолог отметила, что мозг активно работает, генерирует идеи и обрабатывает информацию даже в тот момент, когда человек ничего не делает. Поэтому хорошие решения могут прийти в голову во время отдыха.

Денисова-Мельникова добавила, что многие люди сейчас просто не умеют ничего не делать: при появлении свободного времени рука сразу тянется к телефону. Однако бесконечное листание соцсетей не является полноценным отдыхом, поскольку мозг продолжает получать большой объем информации. Правильная лень, по ее мнению, заключается в том, чтобы ничего от себя не требовать и не ставить задачу "качественно отдохнуть".

Универсальной нормы времени для такого отдыха не существует, но психолог посоветовала ежедневно немного лениться. Можно полежать, погулять, послушать музыку, поиграть с питомцем или выпить кофе.

Ранее психолог Наталья Наумова предупредила, что недостаток отдыха повышает риск эмоционального выгорания, инсульта, кожных высыпаний и психических расстройств. Она рекомендовала каждый день выделять около 10 часов на отдых. Из них 7–9 часов должен занимать сон, а минимум 1 час – активный досуг.

