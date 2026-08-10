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10 августа, 16:44

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Эксперт Эйсмонт: астероид Апофис может столкнуться с одним из спутников орбиты в 2029 году

Гигантский астероид Апофис может врезаться в спутник на геостационарной орбите

Фото: esa.int

Гигантский астероид Апофис, пролетая мимо Земли, может врезаться в один из спутников на геостационарной орбите в 2029 году. При этом фрагменты небесного тела не упадут на планету, заявил Агентству "Москва" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"На сегодня известно, что астероид Апофис, масса которого оценивается в 50 миллионов тонн, а поперечник составляет около 0,5 километра, пролетит очень близко от Земли – на расстоянии всего 32 тысячи километров от ее поверхности, и случится это 13 апреля 2029 года", – рассказал ученый.

При этом Эйсмонт обратил внимание на то, что спутники на геостационарной орбите летают на высоте 36 тысяч километров. Из-за этого они могут быть уязвимы перед пролетающим астероидом.

Ранее стало известно, что ученые из КНР рассматривают возможность уничтожения астероидов, угрожающих Земле, с помощью ядерного оружия. Бомбы могут установить в глубине небесного тела.

Предполагается, что на поверхности астероида беспилотный аппарат сделает глубокое отверстие. Затем на небесное тело будут сбрасывать ядерную бомбу.

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