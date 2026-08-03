Ученые КНР планируют уничтожить угрожающие Земле астероиды ядерной бомбой

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Китайские ученые рассматривают уничтожение астероидов, которые угрожают Земле, при помощи ядерного оружия. Они планируют установить его в глубине небесного тела, сообщает South China Morning Post.

Метод предполагает, что на поверхности астероида при помощи беспилотного аппарата будет создано глубокое отверстие. Затем второй аппарат должен будет сбросить в него ядерную бомбу.

В рамках моделирования взрыв бомбы мощностью 3 мегатонны смог разрушить астероид диаметром около 100 метров. Издание подчеркнуло, что благодаря двухэтапному методу инженеры могут выбрать место установки бомбы и разместить ее глубже под поверхностью.

Ранее сообщалось, что на Землю через 110 лет могут упасть два огромных астероида – Рюгу и Бенну. По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, заряд от удара может нести мощность, сопоставимую с сотнями Хиросим.

Вместе с тем наибольшую угрозу, по словам специалиста, несут не известные астероиды, а те, которые пока не обнаружены учеными.

