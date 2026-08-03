03 августа, 09:52Регионы
Гигантские медузы пришли к берегам Владивостока
Фото: телеграм-канал "Дмитрий Анашкин Владивосток"
Гигантские медузы ропилемы, или корнероты, появились в Амурском заливе у берегов Владивостока. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
По его словам, пока медуз немного – это начало миграции. Первая встреченная в 2026 году особь имела диаметр купола около 35 сантиметров. В прошлые годы попадались более крупные экземпляры – до 70 сантиметров в диаметре.
Анашкин предоставил видео, снятое у берегов острова Попова, на котором запечатлена крупная медуза. Специалист отметил, что ропилемы не опасны для человека, однако трогать их голыми руками не стоит.
"Там очень слабый токсин, но он есть", – добавил он.
Ропилема обитает у побережья Китая, Кореи и Японии. В Приморье она появляется в теплое время года: течением медуз заносит в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются.
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