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03 августа, 09:52

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Гигантские медузы пришли к берегам Владивостока

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Анашкин Владивосток"

Гигантские медузы ропилемы, или корнероты, появились в Амурском заливе у берегов Владивостока. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

По его словам, пока медуз немного – это начало миграции. Первая встреченная в 2026 году особь имела диаметр купола около 35 сантиметров. В прошлые годы попадались более крупные экземпляры – до 70 сантиметров в диаметре.

Анашкин предоставил видео, снятое у берегов острова Попова, на котором запечатлена крупная медуза. Специалист отметил, что ропилемы не опасны для человека, однако трогать их голыми руками не стоит.

"Там очень слабый токсин, но он есть", – добавил он.

Ропилема обитает у побережья Китая, Кореи и Японии. В Приморье она появляется в теплое время года: течением медуз заносит в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются.

Ранее жители крупных городов Турции рассказали о появлении гигантских кузнечиков длиной до 20 сантиметров. Насекомых заметили в разных районах Стамбула – Арнавуткей, Султанбейли, Бейкоз и Малтепе, а также в Бурсе.

Жители публиковали в соцсетях фотографии кузнечиков на балконах, в садах и на стенах домов. Некоторые из них жаловались, что из-за нашествия насекомых не могут оставлять окна открытыми.

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