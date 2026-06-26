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26 июня, 14:46

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NYP: жители США рассказали о нашествии "зомби-белок"

Жители США рассказали о нашествии "зомби-белок"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Doughy dolly

Жители США начали сообщать о нашествии белок с бородавчатыми опухолями, из-за которых животных прозвали "зомби-белками". Об этом пишет New York Post.

О больных белках сообщили жители Флориды, Северной Каролины, Мичигана, Огайо и ряда других штатов. На фотографиях видно животных с облысевшими участками кожи, крупными наростами и опухолями.

Эксперты выразили мнение, что причиной является фиброматоз – инфекция, вызываемая лепорипоксвирусом. Вирус передается при контакте между животными, а также через слюну и содержимое пораженных участков кожи.

В большинстве случаев заболевание проходит самостоятельно, однако при тяжелом течении опухоли могут поражать внутренние органы.

Ранее Люксембург захватили хищные пауки-носферату, также известные как Zoropsis spinimana. Вид получил свое название из-за рисунка на спине, который напоминает силуэт вампира. С 2000-х годов из-за глобального потепления носферату стали расширять свой ареал обитания на север.

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