В Дагестане после резонанса убрали рекламу с упоминанием четырех жен

Фото: телеграм-канал "Readovka"

После резонанса в Дагестане убрали рекламу строительного магазина, в котором упоминались четыре жены, рассказал РИА Новости начальник отдела экономики администрации города Осман Алиев.

В Кизляре появилась реклама, на которой был изображен мужчина в строительной каске. Вокруг него были четыре женщины, а саму фотографию сопровождала надпись: "Четыре жены – восемь рук. Самое время обновить дом".

По словам Алиева, реклама была убрана "еще вчера". Кроме того, этичность объявления проверит дагестанское управление ФАС России.

Ранее в Москве были найдены листовки, в которых призывали пройти курсы по многоженству. Однако информацию об этом опроверг муфтий столицы Ильдар Аляутдинов, который указал на то, что это "неуклюжая попытка" посеять раздор между российскими народами.

