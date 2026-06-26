26 июня, 15:16Общество
В Дагестане после резонанса убрали рекламу с упоминанием четырех жен
Фото: телеграм-канал "Readovka"
После резонанса в Дагестане убрали рекламу строительного магазина, в котором упоминались четыре жены, рассказал РИА Новости начальник отдела экономики администрации города Осман Алиев.
В Кизляре появилась реклама, на которой был изображен мужчина в строительной каске. Вокруг него были четыре женщины, а саму фотографию сопровождала надпись: "Четыре жены – восемь рук. Самое время обновить дом".
По словам Алиева, реклама была убрана "еще вчера". Кроме того, этичность объявления проверит дагестанское управление ФАС России.
Ранее в Москве были найдены листовки, в которых призывали пройти курсы по многоженству. Однако информацию об этом опроверг муфтий столицы Ильдар Аляутдинов, который указал на то, что это "неуклюжая попытка" посеять раздор между российскими народами.