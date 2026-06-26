Эксперт Белогорьев: ситуация на топливном рынке может нормализоваться к середине июля

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Топливный рынок в России может восстановиться к середине июля – началу августа при соблюдении некоторых условий. Об этом изданию "Абзац" заявил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Первым условием он назвал повышение защищенности НПЗ, а вторым – продолжение охлаждения рынка через ограничение выпуска бензина. Более того, считает Белогорьев, нужно решить вопрос с пропускной способностью железной дороги, по которой доставляется топливо. Особенно это актуально летом, когда сеть перегружена.

Главная мера для восстановления топливного рынка – это принятые Госдумой решения о расширении демпферного механизма. Теперь правительство берет на себя покрытие разницы между внутренней стоимостью нефтепродуктов и более высокой экспортной ценой, отметил энергетик.

По его мнению, это дает доступ к существенному увеличению импорта бензина не только из Белоруссии, но и из Индии, Турции, Китая и, возможно, Азербайджана. Это наиболее действенная мера, которая может примерно в течение трех недель оказать влияние на рынок, указал он.

Белогорьев также прокомментировал новость о том, что власти изучают вопрос запрета экспорта дизеля для производителей. Эксперт счел эту меру не самой удачной с точки зрения рынка, предположив, что она ориентирована на частичное покрытие возможного логистического кризиса с дизельным топливом в регионах.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что в стране сформирован достаточный объем запаса топлива для обеспечения внутреннего рынка. С его слов, идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Для балансировки рынка потребуется время, подчеркнул политик.