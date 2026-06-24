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24 июня, 19:51

Экономика

Силуанов не согласился с наличием скачка цен на бензин в России

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что скачка цен на бензин в России нет. Такое мнение он высказал в комментарии журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

"Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть", – сказал министр.

По его словам, цены выросли на независимых заправках. При этом на АЗС для системообразующих предприятий рост если и есть, то небольшой.

Накануне сеть автозаправочных станций Московского региона "Нефтьмагистраль" снизила стоимость топлива. Это произошло после того, как ФАС направила компании запрос о ценах.

Тем временем Росстат сообщил, что за прошедшую неделю бензин в российских регионах в среднем подорожал на 2 рубля 9 копеек. Один литр стоит 71,2 рубля. Больше всего скачок цен виден в Чечне и Дагестане.

Правительство и ФАС усилили контроль за ценами на бензин в России

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