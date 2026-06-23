23 июня, 16:14Экономика
Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" снизила цены на топливо
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Сеть автозаправочных станций Московского региона "Нефтьмагистраль" снизила стоимость топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Цены снижены на все виды топлива. Актуальная стоимость указана на стелах АЗС", – сказано в сообщении.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила "Нефтьмагистрали" запрос о ценах. Сеть должна была предоставить данные о средневзвешенной цене на бензин, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС, сведения о рентабельности продаж, а также экономическое обоснование до 26 июня.
Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Правительство взяло ситуацию на особый контроль. В частности, кабмин мониторит ценовую динамику на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом.
В свою очередь, ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, на АЗС и для аграрного сектора. Поручения получили 16 управлений, включая УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.
"Нефтьмагистраль" снизила цены на все виды топлива после проверки ФАС