В Новосибирской области могут ограничить продажу топлива на АЗС

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com

Власти Новосибирской области рассматривают возможность ограничения продажи топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

По его словам, причиной стало введение аналогичных мер в соседних регионах. Чтобы не допустить спекулятивного спроса, Новосибирской области, вероятно, также придется пойти на такое решение.

Глава региона поручил местному министерству промышленности и торговли обсудить ситуацию с владельцами сетей АЗС и выработать единую позицию до конца дня.

Ранее ограничения на заправку автомобилей ввели в Омской области. Такое решение было принято, чтобы предотвратить ажиотажный спрос и спекуляции топливом. На обычных АЗС теперь можно залить не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля, на трассовых – до 200 литров дизельного топлива. Губернатор подчеркнул, что меры направлены на стабилизацию ситуации.

Аналогичные ограничения до 30 июня также ввели в Саратовской области.