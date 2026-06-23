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23 июня, 06:58

Экономика

Ограничения на продажу бензина ввели в Омской области

Фото: depositphotos/minervastock

В Омской области ввели ограничения на заправку автомобилей, чтобы не допустить ажиотажного спроса и спекуляций топливом. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере MAX.

Он уточнил, что на обычных АЗС теперь можно залить в бак не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На трассовых заправках лимит по бензину аналогичный, а по дизтопливу – до 200 литров. Ограничения не затрагивают сжиженные углеводородные газы.

Хоценко подчеркнул, что такие меры приняты для стабилизации ситуации и предотвращения искусственного ажиотажа.

До этого аналогичные ограничения были введены в Саратовской области. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом для стабилизации обстановки на АЗС. Они продлятся до 30 июня.

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