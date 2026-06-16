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16 июня, 21:17

Город

Журналисты убедились, что на московских заправках нет проблем с бензином

Фото: 123RF.com/victorprilepa

На московских автозаправочных станциях нет проблем с бензином. Водители без проблем заправляли автомобили в течение дня, сообщает "Газета.ру".

В частности, штатно работает сеть заправочных станций Teboil, АЗС "Роснефть" и автозаправочные комплексы "Нефтьмагистрали". При этом на станциях последней зафиксировано повышение стоимости АИ‑95.

Ранее в "Газпром нефти" в ответ на поступившие запросы также подчеркнули, что все автозаправочные станции компании в Москве работают в штатном режиме без ограничений.

До этого информацию СМИ о том, что на некоторых заправках в столице был ограничен отпуск топлива, опровергли и в Российском топливном союзе. Там подчеркнули, что дефицита бензина нет и все АЗС продают его в стандартном режиме.

Российский топливный союз опроверг сообщения об ограничениях продажи горючего в Москве

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