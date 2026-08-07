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07 августа, 13:54

Технологии

MAX разрешит разработчикам создавать его альтернативные клиентские приложения

Фото: Агентство "Москва"

Мессенджер MAX открыл для разработчиков набор правил (API) для создания альтернативных клиентов. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В настоящее время у мессенджера есть API для ботов и мини-приложений. Платформа указала, что все должно соответствовать условиям API. Для участия необходимо подать заявку.

В программу разработчиков могут войти IT-компании из России и дружественных стран.

"Участники программы получат доступ к технической документации и дизайн-системе, исходному коду официального клиента и токену доступа, обеспечивающему подключение к инфраструктуре MAX", – говорится в сообщении.

Ранее пользователи MAX на Android получили возможность создавать каналы и делать из приватного общедоступный. Нужно просто зайти в раздел "Чаты", нажать "Создать канал", выбрать фото, придумать название и описание, после чего подтвердить создание.

Затем следует перейти к цифровому ID, нажать кнопку "Добавить документы", изменить тип канала на "Публичный" и придумать ссылку с никнеймом.

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