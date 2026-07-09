Функцию создания публичных каналов для пользователей Android добавили в МАХ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В мессенджере МАХ появилась новая функция для пользователей Android. Теперь они могут создавать публичные каналы или делать из приватного общедоступный, сообщила пресс-служба сервиса.

Для создания группы нужно зайти в раздел "Чаты", нажать "Создать канал", выбрать фото, придумать название и описание, а затем подтвердить создание. После этого следует перейти к цифровому ID, нажать кнопку "Добавить документы", изменить тип канала на "Публичный" и придумать ссылку с никнеймом.

При отсутствии цифрового ID в пресс-службе рекомендовали подключить его во время создания публичного канала или через личный профиль.

Планируется, что в ближайшее время эти функции станут доступны для пользователей десктопной и веб-версий мессенджера. Как добавили в пресс-службе, в июле количество публичных и приватных каналов превысило 10 миллионов, а их суммарная аудитория достигла отметки в 430 миллионов подписчиков.

Ранее мессенджер MAX запустил чат-бота с "капсулой времени" в рамках Всероссийского свадебного фестиваля. С помощью сервиса "Нам с любовью" пользователи могут записать видеообращение с пожеланием или признанием в любви, а затем отправить его себе в будущее или близкому человеку. Послание можно запланировать на срок от месяца до года.