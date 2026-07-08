Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский мессенджер MAX запустил чат-бот с "капсулой времени" в рамках Всероссийского свадебного фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

С помощью сервиса "Нам, с любовью" пользователи могут записать видеообращение с пожеланием или признанием в любви, а затем отправить его себе в будущее или близкому человеку. Послание можно запланировать на срок от месяца до года.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти в чат-бот "Нам, с любовью" и нажать на кнопку "Записать сообщение". После записи видео необходимо выбрать время, когда послание должно вернуться. В назначенную дату пользователь получит сообщение с посланием в чат-боте и сможет поделиться им в MAX.

С июня мессенджер также тестирует комментарии в каналах. Под постами появились кнопки, которые позволяют пользователям перейти к обсуждению. В пресс-службе площадки заверили, что вскоре функция будет доступна всем, однако точная дата неизвестна.