В День любви и верности Москва напомнила о мерах поддержки семей

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Одним из самых важных направлений социальной политики столицы является помощь семьям, напомнили на портале мэра и правительства Москвы в День любви и верности.

Например, начать историю семьи можно с красивой церемонии, которая может пройти в старинной усадьбе, парке, музее или в одном из 11 дворцов бракосочетания. Благодаря порталу mos.ru и городским цифровым услугам и сервисам упрощается оформление необходимых документов супругам на всех этапах.

Кроме того, в городе создана одна из самых современных систем охраны материнства и детства в России, а забота о ребенке начинается еще до его появления на свет. Будущие мамы и новорожденные могут получить доступ ко всем возможностям больниц, таких как диагностические, хирургические, реанимационные и многие другие. Современные перинатальные центы и родильные дома гарантируют безопасность и быстрое оказание помощи.

Перинатальные центры, в частности, специализируются на ведении преждевременных и осложненных родов, а одной из важнейших инициатив стал проект "Ранняя помощь", предназначенный для детей с низкой массой тела, недоношенных и перенесших критические состояния в первые дни жизни. Такие центры работают совместно с 16 центрами развития департамента труда и социальной защиты населения Москвы на базе следующих клиник:

детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой;

Морозовской детской городской клинической больницы;

детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова;

Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

Кроме того, родителям доступны дистанционные консультации специалистов – работает телемедицинский сервис, в котором можно получить онлайн-консультацию. Врач оценивает результаты анализов и корректирует лечение, а также выписывает рецепты и решает, насколько необходим личный визит.

При этом медицинская документация ведется в электронном виде в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), благодаря чему в городе выстроена эффективная система ранней диагностики и контроля за здоровьем детей.

Будущие мамы, которые встали на медицинский учет на сроке от 12 до 20 недель, могут оформить карту москвича и получить единовременное пособие, а после родов одному из родителей положена единовременная компенсация. При выписке из роддома можно получить подарок – набор детских принадлежностей "Наше сокровище" или выплату в размере 20 тысяч рублей. На молочной кухне можно бесплатно получить питание, нужное для роста и развития детей.

Многодетные же семьи могут рассчитывать на ежемесячную льготу на оплату ЖКХ и капитального ремонта, бесплатное питание в школах, выплаты на приобретение школьной формы и многое другое.

Подросшего ребенка можно записать в детский сад, а в дошкольные группы принимают детей, которые зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в столице. Малообеспеченные семьи при этом могут компенсировать часть платы за детский сад.

Также в городе реализуется программа реконструкции школьных зданий и создание современной образовательной среды "Моя школа". Записать ребенка в 1-й класс можно с 1 апреля по 5 сентября. Перед началом учебного года родителям первоклассников в личный кабинет приходят предзаполненные заявления на изготовление карты москвича для ребенка – благодаря ей он сможет проходить в школу, ездить со скидкой в городском транспорте, брать книги в библиотеках и многое другое.

Единая образовательная платформа "Московская электронная школа" (МЭШ) поможет быть в курсе школьной жизни – можно найти тестовые задания, электронные учебные пособия, сценарии уроков. Приложение "Дневник "МЭШ" даст доступ к электронному дневнику, чтобы узнавать оценки и домашние задания.

С помощью суперсервиса "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств" можно выбрать, где ребенок сможет заниматься спортом, танцевать, осваивать основы робототехники и многое другое.

В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации, им помогут сотрудники семейных центров – юристы, психологи и множество других специалистов. Служба семейной медиации попробует помочь парам наладить отношения и разрешить противоречия, однако если сохранить семью не удастся, медиаторы помогут в мирном расторжении брака без долгих разбирательств.

Более 30 тысяч ребят получают помощь благодаря системе бесплатной психолого-педагогической помощи, ключевым оператором которой является Городской психолого-педагогический центр. Педагоги-психологи, учителя-логопеды и учителя-дефектологи помогают детям, которые испытывают трудности в обучении, развитии и социальной адаптации.

Также около 3 тысяч семей с детьми в возрасте до 3 лет получают сопровождение, а более 100 семей ежегодно получают поддержку после того, как узнали о наличии расстройств аутистического спектра у ребенка.

В 2026 году больше 3,5 тысячи родителей посетили онлайн-консультации по вопросам воспитания, развития детей и детско-родительских отношений. Кроме того, в столичных школах работают свыше 2,8 тысячи педагогов-психологов. Они помогают детям выстраивать отношения со сверстниками, справляться со стрессом и адаптироваться к обучению.

Всестороннюю поддержку также получают участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей – в Едином центре поддержки им расскажут, как оформить льготы и выплаты, помогут получить консультацию психолога или разобраться в вопросах восстановления здоровья и многое другое.

Ранее комитет Государственной думы по труду и социальной политике выступил с инициативой по расширению перечня площадок для предоставления государственных и муниципальных услуг.

В частности, в число точек обслуживания предлагается включить отделения Социального фонда России. В случае принятия соответствующего закона граждане смогут получать необходимые услуги не только в многофункциональных центрах (МФЦ), но и в территориальных подразделениях фонда.

