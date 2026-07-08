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08 июля, 10:59

Происшествия

ФСБ задержала в Крыму двух агентов Украины, собиравших данные о ВС РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан РФ, которые по заданию Киева собирали данные о подразделениях Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Выяснилось, что россияне 1991 и 1996 годов рождения при помощи одного из мессенджеров установили связь с представителями украинских спецслужб. По заданию Киева они передавали не только сведения о расположении российских подразделений в зоне спецоперации, но и собирали данные о российских военных.

Кроме того, фигуранты передавали сведения о местах расположения ПВО в Крыму и фиксировали последствия ударов противника. В результате двое граждан были задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Их заключили под стражу.

Фигурантам, которые уже дают признательные показания, теперь грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее российские спецслужбы задержали 46-летнего россиянина, который собирал и передавал Киеву сведения о местонахождении подразделений Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае. Также злоумышленник следил за уровнями радиосигналов возле военных объектов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.

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