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08 июля, 10:07

Общество

Россиянки стали бояться рожать мальчиков из-за женщин, сексуально помешанных на сыновьях

Фото: 123RF.com/sebasvalenciap

Девушки в России начали бояться рожать мальчиков из-за других женщин, которые испытывают к своим сыновьям нездоровую сексуальную помешанность, сообщает Baza.

Из-за трендов "сыночка-корзиночка" и "моя бирочка" девушки опасаются того, что вступят с ребенком в эмоциональный инцест – так называются отношения, когда родитель не только отвечает на чувства ребенка сексуальностью, но и воспринимает его как партнера.

Кроме того, в Сети опубликованы многочисленные ролики, в которых женщины целуют взрослых сыновей в губы и требуют тактильной близости. Более того, они могут ходить в откровенных нарядах и случайно прикасаться к интимным местам выросшего ребенка.

Семейный психолог Юлия Аникина объяснила, что такое поведение может происходить из-за дефицита женской идентичности – женщина не получает от мужа подтверждения, а роль мужчины на себя берет ребенок. Из-за этого сын оказывается в роли эмоционального партнера.

Среди причин подобного поведения также может быть страх сепарации. Это становится способом контроля и попыткой сохранить тактильный контакт, а также удержать и "зафиксировать" сына рядом. В итоге таким мужчинам может быть сложно построить романтические отношения – любая женщина будет казаться угрозой взаимоотношениям с матерью. Помимо этого, могут появиться сложности в сексуальном плане.

Для того чтобы проработать страх и зависимые отношения с ребенком, женщины стали чаще идти в терапию, отметила Аникина. Особенно высокий спрос на услугу – в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Тем, кто боится рожать мальчика, следует не замыкать свою жизнь на ребенке. Важно помнить про телесные границы, а также найти себя как "цельную женщину" еще до становления матерью.

Ранее психолог Евгения Белова предупредила, что если мужчина постоянно обращается к матери за помощью в принятии решений, то это является тревожным звоночком. Девушка может принять это за уважение к маме, однако это означает неумение жить своей головой и самостоятельно делать выбор, что может перерасти в серьезную проблему – например, мать может вмешиваться в отношения сына с возлюбленной.

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