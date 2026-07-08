08 июля, 09:30Транспорт
Движение на Калужско-Рижской линии метро введено в график
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение на Калужско-Рижской линии метро введено в график, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Интервалы были временно увеличены утром 8 июля. Это произошло из-за проверки инфраструктуры. При этом в департаменте подчеркивали, что после завершения работ движение будет восстановлено в штатном режиме.
Ранее на Павелецком вокзале начался ремонт пассажирских платформ. Специалисты не только заменят плиты покрытия, но и обновят облицовку стен в тупиковой части приемоотправочных путей.
Ремонтные работы, в частности, проведут на платформах пригородных электропоездов и поездов дальнего следования. При этом процесс не помешает пассажирам и не повлияет на расписание поездов.