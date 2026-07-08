Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на Калужско-Рижской линии метро введено в график, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Интервалы были временно увеличены утром 8 июля. Это произошло из-за проверки инфраструктуры. При этом в департаменте подчеркивали, что после завершения работ движение будет восстановлено в штатном режиме.

Ранее на Павелецком вокзале начался ремонт пассажирских платформ. Специалисты не только заменят плиты покрытия, но и обновят облицовку стен в тупиковой части приемоотправочных путей.

Ремонтные работы, в частности, проведут на платформах пригородных электропоездов и поездов дальнего следования. При этом процесс не помешает пассажирам и не повлияет на расписание поездов.

