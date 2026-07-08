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08 июля, 09:15

Экономика

В Минпромторге заявили, что формат ПВЗ в РФ перейдет к мультибрендовости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рынок пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России движется в направлении мультибрендовости, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.

"Это поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ сподвигнет занимать большие коммерческие помещения, например, в тех же самых торговых центрах. Это также позволит повысить эффективность бизнеса и производительность труда", – указал он.

По словам Чекушова, еще в 2022 году в РФ отмечалось порядка 46 тысяч ПВЗ, а к 2025 году их число достигло 250 тысяч, увеличившись в 5 раз. По его мнению, появляется устойчивый тренд на замедление динамики ввода пунктов выдачи, так как рынок пресытился ими.

Кроме прочего, с 1 октября вступит в силу закон, который станет еще одним этапом развития онлайн-торговли. При этом к 2030 году рынок постепенно перейдет от экстенсивного роста к интенсивному, что подразумевает повышение качества услуг ПВЗ и развитие сервиса.

Ранее стало известно, что маркетплейсам, включенным в реестр цифровых платформ, необходимо будет открывать пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России" или доставлять заказы туда напрямую. Такие требования вошли в законопроект о мерах поддержки "Почты России".

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