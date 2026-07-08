Россияне назвали мультсериалы, которые объединяют у экранов всю семью

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Мультсериалы "Смешарики" и "Маша и Медведь" россияне назвали самыми подходящими для просмотра всей семьей. Это следует из рейтинга телеканала "МУЛЬТ", с которым ознакомилась Москва 24.

При подготовке списка ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, специалисты изучили телевизионные рейтинги, оценки зрителей на крупнейших российских киноресурсах, включая "Кинопоиск", "Кино Mail" и Film.ru, а также тематические подборки. После этого итоговый список вынесли на голосование в социальных сетях телеканала. Всего в нем приняли участие 1 020 человек.

Лидером семейного рейтинга стали "Смешарики" – за мультсериал проголосовали 24% участников опроса. Второе место заняли "Три кота" с 21%, третье – "Маша и Медведь" с 17%. Также в пятерку вошли "Лео и Тиг" (11%) и "Простоквашино" (10%).

"Смешарики" оказались на первом месте благодаря принципу двойной адресации, заложенному в проект с самого начала. Дети следят за приключениями героев, а взрослые находят в сериях философские смыслы, культурные отсылки и социальные аллюзии.

Например, эпизод "Бутерброд" перекликается с фильмом "Психо" Альфреда Хичкока, серия "Марафонец" – с картиной "Форрест Гамп", а "Роман в письмах" отсылает к истории отношений Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.

Вторую строчку занял сериал "Три кота", идея которого появилась у художника Андрея Сикорского после того, как он приютил котенка. Создатели сделали акцент на простоте и естественности: персонажей озвучивают обычные дети, а визуальный стиль напоминает рисунки ребенка. Такой подход, по задумке авторов, помогает сделать истории понятнее и ближе юной аудитории.

Третье место занял сериал "Маша и Медведь". Идея проекта возникла у режиссера Олега Кузовкова после поездки в Крым, где он заметил активную девочку, которая не давала покоя окружающим отдыхающим. С первой по 52-ю серию Машу озвучивала Алина Кукушкина, которой на момент начала работы было шесть лет. Чтобы добиться естественного смеха героини, в студии ее маме приходилось щекотать девочку во время записи.

Хотя место действия сериала напрямую не называется, зрители нашли возможную подсказку: в серии "Подкидыш" на письме Медведю указан индекс 625537. Он соответствует почтовому отделению села Чикча в Тюменской области. Однако так и не доказано, было это сделано намерено или случайно.

В рейтинг также вошел мультсериал "Лео и Тиг", созданный с опорой на реальную историю. В 2015 году в Приморском крае из браконьерской сети спасли маленького леопарда. После лечения животное не смогли вернуть в природу, и оно оказалось под опекой Московского зоопарка.

Главные герои сериала – дальневосточный леопард и амурский тигр, оба вида занесены в Красную книгу. Один из смыслов проекта – познакомить детей с природой и воспитывать бережное отношение к окружающему миру. В мае в кинотеатрах вышел полнометражный мультфильм "Лео и Тиг: Дорога на Байкал", который собрал 145 миллионов рублей и стал самым кассовым проектом студии "Паровоз".

Пятую строчку заняло "Простоквашино" – современное продолжение советской классики "Союзмультфильма". Перед созданием новых серий команда изучала архивы Музея кино, раскадровки, фоновые эскизы и особенности монтажа старых мультфильмов, чтобы сохранить узнаваемую атмосферу оригинала.

Создатели также уделили внимание преемственности. К примеру, кота Матроскина в новой версии озвучил Антон Табаков – старший сын Олега Табакова, который исполнял эту роль в классическом мультфильме. При этом в сюжетах появились смартфоны, цифровые сервисы и эпизодические появления известных представителей поп-культуры, что делает его понятным и близким для современных детей.

Ранее стало известно, что полнометражный анимационный фильм "Малуша и заколдованный царевич" выйдет в российский прокат 19 августа 2027 года. Это первый российский проект, выполненный в технике "живописное 3D", напоминающей полотна русских художников. Для этого студия разработала собственные плагины и инструменты.

В центре сюжета – история хранительницы леса Малуши, которая вместе с царевичем отправляется в опасное путешествие, чтобы снять проклятие и спасти царство. Для работы над фильмом авторы изучили более 3 тысяч референсов по культуре Древней Руси, посетили музеи и памятники деревянного зодчества.