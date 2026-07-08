В Госдуме предложили ежегодно принимать закон о минимальном размере оплаты труда в час

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В Госдуме предложили ежегодно устанавливать минимальный размер оплаты труда в час (МРОЧ) для работников с неполной занятостью. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что предлагается одновременно с ежегодным законом о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) рассматривать и документ о почасовом минимуме. По его словам, на сегодняшний день законодательное регулирование этой сферы отсутствует, а трудящиеся неполный день получают расчет исходя из общего МРОТ.

Нилов подчеркнул, что разработанный законопроект уже направлен в правительство и сейчас находится на стадии рассылки.

Депутат выразил уверенность, что предложенная мера позволит повысить уровень обеспечения граждан, занятых в таком формате, и назвал ее справедливой.

Ранее Нилов заявил, что МРОТ в России растет более высокими темпами, чем уровень фактической инфляции. Он напомнил, что в 2026-м году его размер был проиндексирован практически на 20%, а уровень фактической инфляции составил менее 10%.