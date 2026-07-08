Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:27

Политика

В Госдуме предложили ежегодно принимать закон о минимальном размере оплаты труда в час

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме предложили ежегодно устанавливать минимальный размер оплаты труда в час (МРОЧ) для работников с неполной занятостью. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что предлагается одновременно с ежегодным законом о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) рассматривать и документ о почасовом минимуме. По его словам, на сегодняшний день законодательное регулирование этой сферы отсутствует, а трудящиеся неполный день получают расчет исходя из общего МРОТ.

Нилов подчеркнул, что разработанный законопроект уже направлен в правительство и сейчас находится на стадии рассылки.

Депутат выразил уверенность, что предложенная мера позволит повысить уровень обеспечения граждан, занятых в таком формате, и назвал ее справедливой.

Ранее Нилов заявил, что МРОТ в России растет более высокими темпами, чем уровень фактической инфляции. Он напомнил, что в 2026-м году его размер был проиндексирован практически на 20%, а уровень фактической инфляции составил менее 10%.

Читайте также


политикаобщество

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика