В ГД предложили внедрить обезличенные резюме

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В Госдуме предложили обязать работодателей получать резюме кандидатов в обезличенном виде до момента приглашения на собеседование. С такой инициативой к министру труда и социальной политики Антону Котякову обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

В своем письме, имеющемся в распоряжении ТАСС, парламентарий отметила, что, несмотря на закрепленный в Трудовом кодексе принцип равных возможностей, на практике работодатели часто неосознанно отдают предпочтение соискателям определенного пола. Подобная ситуация ведет к ограничению равного доступа к вакансиям, снижению объективности оценки и нарушению принципов справедливой конкуренции.

Ссылаясь на современный международный опыт и актуальность борьбы за равенство на рынке труда, Горячева предложила рассмотреть возможность внедрения обезличенного формата резюме на федеральных и коммерческих порталах по трудоустройству.

Речь идет о необходимости автоматически скрывать пол, имя, возраст, семейное положение и фотографию соискателя на этапе первичного отбора, оставляя открытыми лишь сведения о профессиональных навыках, опыте работы, образовании и квалификации. Получить же полные данные о кандидате работодатель сможет только после принятия решения пригласить его на следующий этап отбора.

Ранее в Госдуме предложили установить единый минимальный стандарт зарплаты медработников. Предлагается внедрить правило, согласно которому заработная плата медработника за полностью отработанную месячную норму и выполненные трудовые обязанности не сможет быть ниже 150% средней зарплаты в конкретном субъекте РФ.