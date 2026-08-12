Пять новых участков выделенных полос появятся в Москве до конца года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пять новых участков выделенных полос для автобусов появятся в столице до конца 2026 года в рамках проекта "Москва – область". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Проект "Москва – область" предполагает обновление остановок и инфраструктуры, а также создание приоритетных условий для пригородных маршрутов. Общая длина новых участков составит 4,3 километра.

В частности, новая выделенная полоса будет введена на улице Свободы от улицы Фомичевой до Алешкинского проезда. Ее протяженность составит 600 метров. Благодаря ней автобусы маршрутов № 1280, 1288, 1472 и 1873а до Путилкова, Сходни и Долгопрудного будут проходить участок дороги быстрее.

Вместе с тем выделенная полоса протяженностью 500 метров появится на улицах Маршала Василевского и Новощукинской от улицы Маршала Новикова до улицы Академика Бочвара. Ее сделают для автобусов маршрута № 1358 в сторону поселка Рублево.

Новый участок длиной 800 метров сделают на дублере Рублевского шоссе от остановки "ЦКБ" до улицы Маршала Тимошенко. Он предназначен для маршрутов № 1101, 1290 и 1594, которые идут в сторону поселений в городских округах Красногорск и Одинцовский.

На Волоколамском шоссе от МЦД Пенягино выделенная полоса протяженностью 1,6 километра протянется до Красногорского бульвара. По ней поедут автобусы № 1540, 1541, 1542, 1549 и 1566 в Красногорск.

Кроме того, участок длиной 800 метров введут в тоннеле проспекта Мира. Он необходим для маршрута № 1333 в Мытищи. Эту выделенную полосу планируется открыть уже 22 августа.

Ранее электробусы вышли на маршруты С908 и № 1971, которые соединяют столицу с Подмосковьем. Маршрут № 1971 связывает станцию метро "Сходненская" с жилым комплексом "Мишино" в городском округе Химки. Электробусы маршрута С908 следуют от платформы Чертаново до поселка Измайлово.