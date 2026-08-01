Электробусы вышли на новые маршруты до Подмосковья

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы начали курсировать на маршрутах С908 и № 1971, которые соединяют столицу с Московской областью, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Продолжаем расширять электробусную сеть, как поручил Сергей Собянин. Экологичный наземный транспорт уже делает поездки комфортнее не только для москвичей, но и для жителей Подмосковья. По будням 18 инновационных машин будут курсировать на новых маршрутах", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут № 1971 связывает станцию метро "Сходненская" с жилым комплексом "Мишино" в городском округе Химки. На линию вышло больше электробусов, чем ранее работало автобусов, что позволит сделать поездки комфортнее.

Электробусы маршрута С908 следуют от платформы Чертаново до поселка Измайлово. Это первый электробусный маршрут, который охватывает Ленинский городской округ Московской области.

Экологичный транспорт проходит через семь районов столицы и два городских округа Московской области. Маршруты проходят рядом с восемью станциями рельсового каркаса, а также парками, образовательными и медицинскими учреждениями.

Всего в столице сеть электробусных маршрутов охватывает все административные округа. Здесь работает уже три тысячи машин. По будням пассажиры совершают на них свыше 1,2 миллиона поездок, а общее число поездок на электробусах превысило один миллиард.

Экологичный транспорт поставляют в Москву с 2018 года.Они характеризуются плавным ходом, а также отсутствием шума и вибраций.

Машины имеют низкопольную конструкцию и адаптированы для маломобильных пассажиров: оснащены откидной аппарелью и кнопками вызова водителя. В салоне предусмотрены USB‑слоты для зарядки устройств, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках и пересадках, а также система климат‑контроля. При открытии дверей активируется воздушная завеса.

Предусмотрены кнопки адресного открытия дверей. Для безопасности транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри. Возле дверей расположены цифровые валидаторы для оплаты проезда.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому. Передний указатель маршрута увеличен на 18 процентов, что позволяет увидеть номер издалека. Запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров, при этом вес машины остался прежним.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов "Красная Пахра". Год спустя на северо-западе построили парк "Митино". В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов – "Салтыковка".

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. У них переработанная планировка салона, накопительная площадка увеличена на 15%, появились места для ручной клади и изменена конструкция дверей. Климатическая система стала эффективнее, на дверях – световые полоски с индикацией открытия и закрытия. Такие электробусы уже проехали на маршрутах более 10 миллионов километров.

Ранее сообщалось, что на западе столицы, на маршруте № 275, начали работать новейшие электробусы поколения А5. Они следуют через районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Можайский, Фили-Давыдково, Кунцево и Филевский Парк.

