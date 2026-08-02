Два вертолета столкнулись в Греции во время тушения пожара

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Два вертолета столкнулись во время тушения лесного пожара в Греции. Об этом сообщило издание Kathimerini со ссылкой на местную пожарную службу.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Псатха к западу от Афин. Всего на борту было 4 человека, по два на каждое воздушное судно. Пилоты были гражданами Румынии, а координаторы – гражданами Греции. Два человека были найдены живыми, а еще двое – без признаков жизни.

По данным издания Proto Thema, причиной аварии, предположительно, стала человеческая ошибка. Обломки вертолетов найдены в глубоком овраге.

Ранее несколько человек стали жертвами крушения вертолета Bell 412, который использовался для борьбы с лесными пожарами в аргентинской провинции Сан-Хуан. Вертолет разбился в районе парка Исчигуаласто. Региональные власти подтвердили гибель всех семи человек, находившихся на борту.

