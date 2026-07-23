Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье

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Учебно-боевой самолет потерпел аварию при выполнении взлета в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной версии, авария произошла из-за технической неисправности авиатехники. В оборонном ведомстве подчеркнули, что летчик катапультировался, угрозы его жизни нет.

"Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", – указали в Минобороны.

Ранее вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения упал в двух километрах от станицы Калининской Краснодарского края. Инцидент произошел при проведении обработки полей.

В результате случившегося произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, однако пожар оперативно потушили. Пилот воздушного судна погиб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

