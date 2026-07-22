Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве обустроили 52 диагональных пешеходных перехода, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Такой переход за счет новой разметки позволяет пешеходам пересекать перекресток по диагонали за один цикл светофора, не тратя время на ожидание двух сигналов. Для этого специалисты наносят специальную разметку и настраивают отдельную пешеходную фазу, во время которой движение автомобилей запрещено.

"Время перехода заметно сокращается, а также повышается безопасность пешеходов и водителей", – отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Эксперимент по обустройству переходов начался еще в 2014 году. Первый появился в Юго-Восточном административном округе на пересечении Новомарьинской улицы и Мячковского бульвара. Сейчас переходы обустраивают только на перекрестках с высоким пешеходным потоком, где это не создает дополнительных задержек для транспорта. Специалисты ЦОДД предварительно анализируют транспортные и пешеходные потоки.

Диагональные переходы есть во всех округах столицы. В Центральном административном округе он расположен на пересечении Погодинской улицы, Малого Саввинского и Абрикосовского переулков, в Северо-Восточном – на пересечении Октябрьской улицы и 3-го проезда Марьиной Рощи, в Южном – на пересечении улиц Донской и Академика Петровского.

Восемь таких переходов обустроено в Западном административном округе, в том числе рядом со станциями метро, школами и парками. В 2026 году по просьбам горожан девятый диагональный переход появится в районе Тропарево-Никулино на пересечении улиц Тропаревской и Академика Анохина.

Всего в 2026 году по проектам дорожных кураторов ЦОДД в Москве планируется обустроить около 300 новых наземных пешеходных переходов. При выборе мест специалисты учитывают обращения жителей и востребованность маршрутов. Например, в Северном административном округе на Кронштадтском бульваре у жителей появится еще один безопасный путь до автобусной остановки.

Ранее специалисты ЦОДД подготовили 70 решений по улучшению маршрутов на северо-востоке Москвы. Среди них – 25 пешеходных переходов, 20 островков безопасности и многое другое. В частности, планируется переразметить ряд дорожных участков и организовать 7 дополнительных полос движения. Это увеличит их пропускную способность.