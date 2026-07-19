Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о главной водной артерии города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как городские службы реализуют работы по уходу за главной водной артерией столицы – Москвой-рекой.

За акваторией реки ухаживают сотрудники ГУП "Мосводосток". Ежедневно коммунальный флот собирает мусор с поверхности воды, устраняет загрязнения и убирает иловый осадок. Сейчас в работах задействованы 30 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще шесть кораблей.

Питьевую воду для города фильтруют четыре станции водоподготовки. Специалисты следят за качеством воды на всех этапах. С начала 2026 года в столице было проведено 1,7 миллиона анализов по 200 физико-химическим и биологическим показателям.

Мониторинг состояния Москвы-реки ведет и Мосэкомониторинг. Пробы отбираются в 13 створах и анализируются по 40 показателям. Кроме того, автоматическая станция контроля в режиме реального времени измеряет 10 основных физико-химических показателей.

Развивается и речная инфраструктура. Сейчас в Москве работают четыре регулярных маршрута электросудов: Киевский – Парк Фили, ЗИЛ – Печатники, Новоспасский – ЗИЛ и Лужники – Киевский.

Мэр отметил, что регулярный речной электротранспорт полностью экологичный: суда и плавучие причалы не загрязняют окружающую среду. С конца 2025 года столица начала сама выпускать такие корабли, которые не имеют аналогов в мире.

Электрические суда производятся на Московской верфи в районе Нагатинский Затон. Собянин указал, что это самое современное в РФ предприятие по выпуску и обслуживанию экологических кораблей.

"За безопасностью следят сотрудники Московской поисково-спасательной службы на водных объектах, а акватория контролируется речным ситуационным центром ЦОДД", – заключил мэр.

Климатолог Алексей Карнаухов ранее заявил, что через 200–300 лет Москва-река и другие водоемы могут полностью пересохнуть. Это произойдет, если человечество не найдет способ сдержать текущие изменения климата. При этом, по его словам, в ближайшие десятилетия полного иссушения Москвы-реки не ожидается.

