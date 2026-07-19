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19 июля, 16:30

Происшествия

Двух мужчин задержали после стрельбы в центре Ростова-на-Дону

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители задержали двух мужчин 1994 года рождения после стрельбы в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

Инцидент произошел у одного из увеселительных заведений. По предварительным данным, между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку с применением травматического оружия. В результате пострадали два человека.

Один из участников скрылся с места происшествия на автомобиле, однако его задержали. Оба задержанных – жители Ростовской области. На месте полицейские изъяли травматический пистолет.

Ранее после конфликта со стрельбой на базе отдыха было возбуждено дело о хулиганстве. Выяснилось, что во время корпоратива сотрудники одной из фирм поругались из-за того, что один из мужчин приставал к женщине-коллеге. В результате один из участников конфликта выстрелил несколько раз из аэрозольного пистолета, после чего скрылся.

Злоумышленника задержали. В отношении остальных лиц, которые были вовлечены в конфликт, составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и об отказе от прохождения медосвидетельствования. Один из участников конфликта обратился в травмпункт, так как получил повреждения во время драки. Ему оказали необходимую медпомощь.

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