00:09Транспорт
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Shebeko
Московский аэропорт Домодедово временно перешел на работу в особом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что прием и выпуск воздушных судов осуществляется только при одобрении уполномоченных органов.
Такие меры связаны с тем, что в районе авиагавани временно действуют ограничения на полеты.
Ранее аналогичные корректировки применялись в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в обычном режиме.