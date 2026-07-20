Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 19:33

Шоу-бизнес

Актриса Аксенова ответила на критику своих ролей в фильмах "Глубже!" и "Нюрнберг"

Фото: кадр из фильма "Нюрнберг"; режиссер – Николай Лебедев; производство – Продюсерский центр "Синема Продакшн", "Газпром-Медиа", "Кадр-медиа"

Российская актриса Любовь Аксенова заявила, что ей нравятся собственные роли в картинах "Глубже!" и "Нюрнберг", которые ранее раскритиковали кинообозреватели. Об этом она рассказала в интервью журналисту Ксении Собчак.

Также она прокомментировала негативные отзывы на историческую драму Николая Лебедева "Нюрнберг" (2023). По словам актрисы, картина не подходит под понимание критиков, каким должно быть кино.

"Может быть, это кажется чересчур простым и банальным. <...> Тебе такое не нравится, а мне ок, мне подходит", – отметила Аксенова.

Аксенова стала известна после выхода фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", где сыграла Юлию Пчелкину. В ее фильмографии более 70 работ, среди которых проекты "Без меня", "Бывшие", "Содержанки" и "Мажор".

Ранее лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, что его дочь Нику перевели на домашнее обучение из-за травли в школе. Девочку неоднократно обвиняли в том, что она добивается успехов в творчестве только благодаря отцу. Артист опроверг эти слухи, заявив, что в киноиндустрии ценят профессионализм, а не связи, поэтому семья предпочла оградить девочку от негатива и сменить формат учебы.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика