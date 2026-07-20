Актриса Аксенова ответила на критику своих ролей в фильмах "Глубже!" и "Нюрнберг"

Фото: кадр из фильма "Нюрнберг"; режиссер – Николай Лебедев; производство – Продюсерский центр "Синема Продакшн", "Газпром-Медиа", "Кадр-медиа"

Российская актриса Любовь Аксенова заявила, что ей нравятся собственные роли в картинах "Глубже!" и "Нюрнберг", которые ранее раскритиковали кинообозреватели. Об этом она рассказала в интервью журналисту Ксении Собчак.

Также она прокомментировала негативные отзывы на историческую драму Николая Лебедева "Нюрнберг" (2023). По словам актрисы, картина не подходит под понимание критиков, каким должно быть кино.

"Может быть, это кажется чересчур простым и банальным. <...> Тебе такое не нравится, а мне ок, мне подходит", – отметила Аксенова.

Аксенова стала известна после выхода фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", где сыграла Юлию Пчелкину. В ее фильмографии более 70 работ, среди которых проекты "Без меня", "Бывшие", "Содержанки" и "Мажор".

Ранее лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, что его дочь Нику перевели на домашнее обучение из-за травли в школе. Девочку неоднократно обвиняли в том, что она добивается успехов в творчестве только благодаря отцу. Артист опроверг эти слухи, заявив, что в киноиндустрии ценят профессионализм, а не связи, поэтому семья предпочла оградить девочку от негатива и сменить формат учебы.