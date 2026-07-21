В Москве для ветеранов СВО организовали речные прогулки и экскурсии

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С сентября 2024 года столичный комитет по туризму провел свыше 130 культурных и экскурсионных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Общее количество участников превысило две тысячи человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для бойцов, проходящих лечение в столичных медучреждениях, организованы автобусные, пешие и речные экскурсии по Москве и Подмосковью. В программу вошли посещения храмов, монастырей и парков в сопровождении гидов.

В мае и июне 2026 года участники посетили парк львов "Земля прайда" и выставку авиации на аэродроме Монино. В число объектов показа также вошли Красная площадь, Воробьевы горы, павильон "Музей героизма" на ВДНХ и "Москвариум". Отдельно проведена речная прогулка на яхте.

Также состоялись выездные экскурсии в Богородице-Рождественский, Николо-Берлюковский и Спасо-Бородинский монастыри, а также в храм Преподобного Сергия Радонежского в Королеве. После этого было организовано посещение ракетно-космической корпорации "Энергия".

Совместно с фондом "Защитники Отечества" для родственников погибших военнослужащих из разных регионов провели обзорные автобусные туры. В маршрут включены Красная площадь, Воробьевы горы, храм Христа Спасителя и московские набережные.

Программа направлена на поддержку ветеранов, находящихся на лечении и реабилитации, и их близких. Все мероприятия предоставляются на безвозмездной основе.

Проект реализуется Мостуризмом совместно с ЦКБ святителя Алексия, 3-м ЦВКГ имени А. А. Вишневского, фондом "Защитники Отечества" и его региональными отделениями.

Также участникам СВО активно помогают патриотические и волонтерские проекты москвичей. Многие авторы инициатив становятся победителями и призерами городского конкурса "Лица района", получают общественное признание и новые возможности для развития.