22 июля, 08:14Происшествия
Обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома в Краснодаре
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Обломки беспилотных летательных аппаратов попали в два многоквартирных жилых дома в Краснодаре. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.
Инцидент произошел в Динском районе города. По предварительным данным, никто не пострадал.
Кроме того, фрагменты БПЛА повредили два частных дома в станице Динской.
Краснодарский край подвергся нападению со стороны ВСУ ночью 22 июля. Согласно актуальным данным, в результате пострадали 3 человека.
Повреждения инфраструктуры были зафиксированы сразу по нескольким адресам. В частности, в Карасунском округе обломки БПЛА упали на гаражный кооператив, а в Прикубанском округе фрагменты дрона повредили балкон и остекление в квартире.
Еще одной целью атаки стал логистический центр Wildberries. Удар спровоцировал возгорание, которое в настоящее время тушат 105 человек и свыше 37 единиц техники. Кроме того, к операции планируется привлечь вертолет.