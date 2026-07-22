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22 июля, 12:17

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Минтруд: профессия агронома будет востребована как минимум до 2032 года

Названы профессии, которые останутся востребованными до 2032 года

Фото: 123RF.com/nuttawut2981

Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открытии федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в Мордовии.

"Есть три номинации, по которым мы будем проводить церемонии, по которым будут тренироваться все участники", – цитирует его РИА Новости.

По словам министра, в ближайшие годы этим направлениям потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс "Лучший по профессии" должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" проводится с 2012 года. В 2025 году по поручению Владимира Путина он прошел перезагрузку и стал частью национального проекта "Кадры".

Популярность среднего профессионального образования в Москве растет, указывал ранее член Общественной палаты Александр Асафов. По его словам, в 2026 году московские колледжи выпустили свыше 33 тысяч квалифицированных специалистов, что на 10% больше, чем в 2025 году. При этом две трети выпускников начали трудовую деятельность еще во время учебы.

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